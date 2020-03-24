США сокращают помощь Афганистану на один миллиард долларов

Это связано с провалов переговоров между президентом Ашрафом Гани и его соперником на выборах, бывшим премьером Абдуллой Абдуллой, сообщил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, эта неудача представляет прямую угрозу национальным интересам США. Помпео добавил, что в этом году продолжится вывод американских войск из Афганистана.