Власти Великобритании внезапно перешли к жёстким мерам по борьбе с коронавирусом

Еще несколько дней назад в правительстве отрицали возможность введения карантина. Однако накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон ввел карантин по всей стране и заявил, что с этого момента граждане обязаны находиться дома. Покидать его разрешается только в случаях крайней необходимости. Следить за этим будет полиция, передает Би-би-си. Джонсон пояснил, что это даст время системе здравоохранения подготовиться и спасти больше жизней.

Ограничения на передвижения граждан из-за коронавируса введены уже, как минимум, в 40 странах.