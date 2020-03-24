Чечня первой из регионов России закрыла кафе и рестораны

Это сообщил газете «Коммерсант» пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. По его словам, такое распоряжение отдал Рамзан Кадыров для предотвращения распространения коронавируса. Накануне глава Чечни призвал граждан не посещать с детьми торговые центры, а пожилых людей – не выходить из дома без особой необходимости.

В Москве с 26 марта объявлен карантин для лиц старше 65. Им предписано оставаться дома.