Четырнадцатый самолет ВКС России прибыл в Италию

Как сообщили в Минобороны, военно-транспортный Ил-76 доставил медиков и оборудование. Накануне Россия уже перебросила в страну около ста вирусологов. Как передает «Интерфакс», на всей российской технике присутствуют надписи «Из России с любовью» на трех языках — русском, итальянском и английском. Италия по числу жертв от коронавируса вышла на первое место в мире. По последним данных, скончались более шести тысяч человек.