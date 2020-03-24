Правительство России не стало вводить особый порядок увольнений при эпидемии

Сроки уведомления сотрудника о том, что он будет уволен, могли быть сокращены с двух месяцев до двух недель. Речь идет о тех случаях, которые связаны с ликвидацией предприятия или сокращения штата. Как сообщает РБК, с такой инициативой выступил Минтруд. В ведомстве считают, что в новых условиях работник смог бы раньше получить выходное пособие и приступить к трудоустройству. Но в правительстве это сочли избыточной мерой.
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