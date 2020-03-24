Жителей Великобритании закрывают в домах на карантин

Премьер-министр Борис Джонсон накануне вечером объявил, что с этого момента граждане обязаны быть в изоляции. По его словам, это замедлит распространение коронавируса и даст системе здравоохранения время спасти больше жизней, передает Би-би-си. На улицу можно выходить только в случае крайней надобности. Все магазины, кроме продуктовых, должны быть закрыты.

Полные или частичные запреты на передвижения граждан в виде комендантского часа введены уже в 40 странах мира.