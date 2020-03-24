Суд приступит к рассмотрению дела об убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Обвиняемый Денис Поздеев, по данным следствия, в октябре проник с ножом в учреждение и во время тихого часа убил шестилетнего мальчика. Как передает «Интерфакс», выездное заседание суда Ненецкого автономного округа пройдет в Архангельской психиатрической больнице, где содержится фигурант.