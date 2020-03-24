Три четверти россиян считают советское время лучшим в истории страны

Не согласны с этим только 18%. Это следует из соцопроса, проведенного «Левада-центром». По словам исследователей, советская эпоха у 16% ассоциируется с уверенностью в завтрашнем дне, почти столько же сказали о достойном уровне жизни. И 11% считают это время лучшим из-за воспоминаний детства и молодости. Как пишут «Ведомости», о репрессиях, дефиците и железном занавесе вспомнили лишь по одному проценту опрошенных.