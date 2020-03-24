Пандемия коронавируса ускоряется, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения

С момента первого зафиксированного случая заражения до появления ста тысяч заболевших прошло 67 дней. На преодоление отметки в 200 тысяч ушло 11 дней. Трехсот тысяч мир достиг всего за 4 дня, сообщил в «Твиттере» руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По последним данным, в мире более 370 тысяч заболевших, скончались почти 16 с половиной тысяч. Из них шесть тысяч в Италии. США на третьем месте после Италии и Китая по числу заболевших. В России за сутки выявлен 71 случай заражения, общее число – 438