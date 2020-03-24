В Великобритании вслед за Германией запретили собираться больше, чем по двое

Исключение делается для людей, живущих вместе. Под запретом даже свадьбы. Премьер-министр Борис Джонсон накануне вечером объявил, что карантин из-за коронавируса вводят по всей стране. По его словам, всем лучше сидеть дома, а выходить на улицу только за самым необходимым. Закрываются все магазины, кроме продуктовых, передает Би-би-си. С тех пор, как в британском правительстве говорили о нулевой вероятности карантина, прошло всего четыре дня.