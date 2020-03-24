В газете «Ведомости» сегодня приступит к работе новый главный редактор

О смене руководства издания стало известно накануне, а на минувшей неделе было объявлено о новых собственниках издания.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» назначен Андрей Шмаров – один из основателей журнала «Эксперт». Ранее он также работал научным редактором в «Коммерсанте», ведущим на телеканале «Дождь» и был гендиректором издания «Сноб». Редакционным директором «Ведомостей» станет Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.

До сегодняшнего дня главным редактором «Ведомостей» был Илья Булавинов. Сама газета пишет, что он поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел. Уход Булавинова связан с истечением его годового контракта, который подходит к концу 23 апреля. Оставаться на своей должности журналист не захотел.

На минувшей неделе стало известно, что у «Ведомостей» сменились собственники – покупателями газеты стали глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

Утвердить кандидатуру Шмарова в качестве главного редактора предстоит совету директоров, который соберут новые владельцы «Ведомостей» после окончательного закрытия сделки о покупке издания.