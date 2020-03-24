В Великобритании введен карантин

Он продлится по меньшей мере три недели. Британцам разрешат покидать свои дома только по ряду поводов. «Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни», — сказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в обращении к нации. К поводам выйти на улицу относятся покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу, но только при крайней необходимости.

Все социальные события, включая свадьбы и крещения, будут отменены. Закроются непродовольственные магазины, библиотеки и религиозные учреждения.