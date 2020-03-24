Собянин призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома на время пандемии коронавируса

Мэр пообещал выплатить пожилым и хронически больным горожанам единоразово по 4 тысячи рублей компенсации «дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции». Собянин также обязал операторов связи не отключать этим категориям граждан связь, в том числе интернет, если у них кончатся деньги на счете, и отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

