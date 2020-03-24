Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов распространения коронавируса

Потребовалось 67 дней после первого зарегистрированного заболевания, чтобы были достигнуты первые 100 тысяч случаев заражения, 11 дней — для 200 тысяч и всего четыре дня для 300 тысяч, сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что для предотвращения распространения болезни необходимо проводить тесты, если есть подозрение на заражение, а тех, кто заболел – изолировать. Гебрейесус также сообщил, что из многих стран поступает информация о заражении работников системы здравоохранения.

По данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 по всему миру почти достигло 333 тысяч, более 14,5 тысяч человек скончались.

В России официально зарегистрировано 438 заболевших, из них 262 в Москве.