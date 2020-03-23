Звезда фильмов Антониони Лючия Бозе умерла на 90-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусом

Звезда фильмов Антониони и бывшая «Мисс Италия» Лючия Бозе умерла на 90-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом написал в Твиттере её сын известный испанский певец Мигель Бозе. Актриса известна, в частности, по фильмам «Хроники одной любви» и «Дама без камелий» Микеланджело Антониони, также она играла в «Сатириконе» Федерико Феллини.

Бозе стала второй итальянской знаменитостью, погибшей от коронавируса. Неделю назад стало известно о смерти 92-летнего архитектора Витторио Греготти.