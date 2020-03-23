Украинцам запретили покидать страну с туристическими целями

Такое решение принято правительством Украины. Запрет действует с завтрашнего дня. Также сегодня президент Владимир Зеленский перенес весенний призыв на срочную службу в армии с апреля на май-июль. Уже почти в десятке регионов, в том числе в Киеве, введен режим чрезвычайной ситуации. В середине марта Украина временно закрыла границу для иностранных граждан. В Киеве приостановил работу общественный транспорт.