Московское духовенство будет совершать таинства дома у пожилых прихожан в связи с пандемией коронавируса

Московское духовенство будет совершать таинства дома у пожилых прихожан и страдающих хроническими заболеваниями в связи с пандемией коронавируса. Для этого будет организовано дежурство священников. Об этом говорится в циркуляре Московской патриархии, опубликованном на сайте Московской городской епархии. Согласно документу, прихожанам из группы риска по коронавирусу до 10 апреля благословляется совершать молитву дома, обращаясь по мере необходимости в близлежащие приходы с просьбой направить к ним священника для проведения исповеди и причастия.

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился создать рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии. Ее председателем назначен Митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Ранее Священный Синод Русской православной церкви утвердил инструкцию по ужесточению санитарных правил при совершении таинств.