Защита фигуранта «московского дела» обратилась с ходатайством об отсрочке исполнения приговора из-за коронавируса

Защита фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко обратилась в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора из-за коронавируса. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Мансур Гильманов, это делается в интересах как матери Коваленко, так и его самого. Гильманов добавил, что в случае заражения коронавирусом в исправительном учреждении велик риск быстрого распространения инфекции.