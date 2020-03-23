Уже третья страна отказалась от Олимпиады

Национальный олимпийский комитет Норвегии не хочет отправлять команду на летние игры в Токио из-за угрозы коронавируса, сообщает Рейтер.

Ранее сегодня от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде отказались сборные Австралии и Канады. Кроме того, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу в письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху заявил, что идея проведения Игр в запланированные сроки не является осуществимой и желаемой.

После этого почетный член МОК Дик Паунд сообщил, что Олимпийские игры будут перенесены на следующий год. Впрочем, в пресс-службе организации назвали это его личным мнением, отметив, что решение еще не принято.

