Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

Это связано с отсутствием рейсов российских компаний, говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РБК. По данным российского МИДа, в этих египетских городах находятся около 2 тысяч. россиян. Также пока не решен вопрос доставки российских граждан из Южной Америки. Рабочая группа по возвращению россиян из-за рубежа предложила загранучреждениям МИД проработать вопрос перевозки граждан в Европу с помощью регулярных и чартерных рейсов европейских авиакомпаний. В частности, в Лиссабон и Мадрид. Оттуда их можно будет вывезти рейсами «Аэрофлота».

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после взрыва на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.