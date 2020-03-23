Людей, контактировавших с зараженными коронавирусом, будут отслеживать с помощью геолокации смартфонов

Разработать такую систему до конца марта поручил Минкомсвязи премьер Михаил Мишустин. Система будет основана на данных сотовых операторов о конкретных людях, сообщается на сайте правительства. Мишустин распорядился рассылать гражданам информацию о том, что они контактировали с заболевшим человеком, а также передавать эти сведения в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.