Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей и мечетей на время эпидемии коронавируса

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей, мечетей и других культовых учреждений на время эпидемии коронавируса. Такую рекомендацию дала рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. С протоколом заседания ознакомился РБК. О некоторых решения совета писало также издание «Медвестник».

Кроме того, Минздрав и главы регионов должны в течение 10 дней обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения. При этом регионы должны учесть опыт Москвы по перепрофилированию существующих медучреждений, а также «задействовать для приема и наблюдения инфицированных больных новые построенные корпуса и корпуса, вышедшие из капительного ремонта». Главам субъектов также рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, досуговых, культурно-просветительских, образовательных и других мероприятий в помещениях, численностью более 50 человек.