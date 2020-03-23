СК начал проверку из-за публикации фейков о распространении коронавируса в России

Следственный комитет начал проверку из-за публикации фейков о распространении коронавируса в России. В ведомстве утверждают, что недостоверная информация намеренно тиражируется, чтобы посеять панику.

В СК заявили о проведении проверки сразу по двум статьям уголовного кодекса в связи с распространением фейковой информации о коронавирусе. Виновным может грозить штраф до 3 миллионов рублей и даже лишение свободы, передает ТАСС. Представители Следственного комитета пояснили, что речь идет о сообщениях, в которых намеренно завышают число зараженных новой инфекцией.

О возможности введения уголовной ответственности за фейки о коронавирусе заявил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, ужесточение может коснуться административной статьи о запрете распространения общественно значимой информации.

Ранее об ответственности за фейки предупредил и Роскомнадзор. Тем СМИ, которые допустят публикацию недостоверной информации, ведомство пригрозило жесткими мерами вплоть до блокировки и лишения лицензий.

Ранее сегодня в Черногории была задержана гражданка России, которую заподозрили в распространении ложной информации о зараженных коронавирусом. В ближайшее время она должна предстать перед прокурором.