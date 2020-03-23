Член МОК: Летние Олимпийские игры в Токио в этом году будут перенесены из-за пандемии коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио в этом году будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом американской прессе заявил один из членов Международного Олимпийского Комитета.

Решение отложить проведение летних олипмийских игр в Токио принято, заявил в интервью изданию USA Today один из самых влиятельных членов Международного олимпийского комитета Дик Паунд. 24 июля этого года Олимпиада не начнется, сказал Паунд, добавив, что детали будут объявлены в течение ближайших недель. При этом, когда журналисты обратились с запросом в МОК, в пресс-службе комитета ответили, что каждый член организации вправе самостоятельно трактовать решение исполкома МОК, о котором было объявлено в воскресенье. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объвил 22 марта, что ему понадобятся ближайшие четыре недели для того, чтобы решить судьбу Игр в Токио. Вариант отмены игр Бах исключил.

Если Олимпийские игры в Японии все же будут перенесены, то речь будет идти, скорее всего, о 2021 годе.

Через несколько часов после объявления решения исполкома МОК, Канадский олимпийский и параалимпийский комитеты заявили, что не отправят свои делегации на Олимпиаду в Токио, если она не будет перенесена.