Крупный ТРЦ в Мадриде будет частично использован в качестве морга для умерших из-за коронавируса

Крупный торгово-развлекательный центр в Мадриде будет частично использован в качестве морга для умерших из-за коронавируса. Об этом сообщило агентство ЭФЭ. По его информации, данное решение обусловлено слишком большой загруженностью похоронных бюро. ТЦ, оснащенный катком площадью около 2 тыс. квадратных метров, находится недалеко от выставочного комплекса, где был размещен временный полевой госпиталь для инфицированных CJVID-19.

Испания находится на четвертом месте в мире по числу заболевших. Сейчас там зафиксировано свыше 33 тысяч случаев, свыше 2200 человек умерли.

