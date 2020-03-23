Глава Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности

Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте нормативно-правовых актов. Отмечается, что он покидает пост по собственному желанию.

Ранее сегодня источники «Интерфакса» сообщали, что Жаров возглавит «Газпром-медиа» уже в начале этой недели, а его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.