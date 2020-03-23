«Фармацевтический вестник» : В России может быть создан единый поставщик медицинских масок

В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы. Об этом сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке. По его данным, таким поставщиком может стать группа компаний «Дельрус», которая поставляет медицинское оборудование и расходные материалы. Отмечается, что группа уже предложила сетям организовать поставки защитных немедицинских масок по прямым договорам.

В Минпромторге сказали, что назначение единого поставщика масок еще не утверждено. Источник на фармацевтическом рынке сообщил, что Минфин против этой инициативы.