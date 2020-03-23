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21:03, 23 марта 2020

В черногорском городе Тиват задержана 35-летняя москвичка за распространение фейков о коронавирусе

Об этом сообщает местное телевидение со ссылкой на полицию. По ее данным, россиянка опубликовала в соцсети информацию о том, что в Черногории заражены коронавирусом около тысячи человек, шестеро скончались и что сценарий развития распространения инфекции ожидается как в Италии. Помимо этого, она заявила, что сотрудники одного из отелей заразились и были госпитализированы.

В российском посольстве в Черногории сказали ТАСС, что держат ситуацию на контроле. Там уточнили, что москвичку 1985 года рождения отправили на карантин, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Делом занимается прокуратура города Котора.

В Черногории, по официальным данным, подтверждено 22 случая заражения коронавирусом и один летальный исход пациента с хроническими заболеваниями.



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