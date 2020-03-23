Член МОК Паунд: Решение об отсрочке проведения Олимпиады в Токио уже принято

Решение об отсрочке проведения Олимпиады в Токио уже принято. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд в интервью USA Today. По его словам, сейчас МОК начнет разбираться «со всеми последствиями перемещения, которые огромны».

Глава МОК Томас Бах накануне сказал, что организация ускорит рассмотрение вариантов развития событий и примет окончательное решение в течение четырех недель. Ряд национальных олимпийских комитетов призвал МОК перенести Игры на год.

Источник РИА Новости в МОК заметил, что слова Паунда о переносе олимпиады являются его личной оценкой, никаких изменений позиций МОК по этому вопросу на данный момент нет.