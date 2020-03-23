Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте нормативно-правовых актов. Отмечается, что он покидает пост по собственному желанию. Ранее Интерфакс сообщал со ссылкой на источники, что Жаров переходит в Газпром-медиа.

Его первый день на новом рабочем месте уже завтра.