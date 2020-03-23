В Мадриде за нарушение карантина оштрафован 77-летний мужчина

Он объяснил остановившим его полицейским, что вышел на улицу, чтобы ловить покемонов, пишет газета El Mundo,публикуя фотографию постановления. На какую сумму оштрафовали мужчину, не уточняется. В Испании нарушение закона о безопасности граждан, к которому могут прибегнуть при нарушении карантина, наказывается штрафами от 600 до 30 тысяч евро, отмечает издание La Vanguardia.