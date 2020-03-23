В Грозном на три недели — до 12 апреля — из-за опасности распространения коронавируса закрылись все рестораны

По словам одного из полицейских, распоряжение об этом появилось сегодня днем, передает «МБХ медиа». В связи с этим многие заведения уже вывесили на витринах объявления о закрытии. В них, в частности, указывается, что посетители могут взять еду на вынос или воспользоваться доставкой.

