Двух лидеров протестов против соглашения о границах поместили в карантин с людьми, у которых подозревают коронавирус

Двух лидеров протестов против соглашения о границах между Чечней и Ингушетией поместили в карантин СИЗО Пятигорска вместе с людьми, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Магомед Абубакаров, представляющий интересы одного из активистов Бараха Чемурзиева. По его словам, у больных взяли анализы на COVID-19, результаты еще не пришли. Юрист отметил, что во время продления меры пресечения 19 марта на заявление активистов по поводу этой ситуации не отреагировал ни судья, ни прокурор.
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