Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию

Предлагается провести его в течение четырех дней с 19 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Юрия Ермолова. По его словам, планируется организовать один электронный участок. Список избирателей будет составлен после сбора заявлений на голосование, который может пройти на сайте mоs.ru и едином портале госуслуг с 25 марта по 16 апреля.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля, однако по данным ряда СМИ, в Кремле обсуждают его перенос из-за коронавируса.

