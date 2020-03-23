Защита фигуранта «московского дела» Коваленко подала ходатайство об отсрочке приговора из-за коронавируса

Защита фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко подала в суд ходатайство об отсрочке приговора из-за коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мансур Гильманов.

«Статьей 398 предусмотрена возможность отсрочки судом исполнения приговора. В качестве основания мы указали тяжкие последствия или угрозы их возникновения для осужденного или его близкого человека, в конкретном случае речь идет про его престарелую мать. Это ходатайство я подал с учетом постановления губернатора Московской области, в котором говорится о необходимости самоизолироваться лицам старше 60 лет. Маме Коваленко, соответственно, 70 лет. В этом случае лицо, которое может ей помогать – это ее сын, Евгений Коваленко», — сказал он.

Адвокат добавил, что в качестве дополнительного основания в ходатайстве указано, что на территории Брянской области, где отбывает наказание Е.Коваленко, введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Мы опасаемся, что он там может заразиться этим заболеванием. Считаем необходимым предоставить ему возможность выйти на свободу, заботиться о матери и самому самоизолироваться. В случае если кто-то заболеет в исправительной колонии, то там невозможно оказать медицинскую помощь, болезнь будет распространена очень быстро», — сказал он.

Фигурант «московского дела» Евгений Коваленко приговорен 3,5 года в колонии общего режима. По версии следствия, он применил насилие к двум силовикам, толкнув одного и бросив в сторону другого мусорку.