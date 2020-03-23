Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров

Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил издатель газеты Глеб Прозоров. Между тем сообщается, что годовой контракт нынешнего главного редактора Ильи Булавинова истекает 23 апреля и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности по истечение контракта.