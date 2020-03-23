Россия ввела временный запрет на экспорт круп

Об этом говорится в письме замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене в территориальные органы ведомства. Как пишут РИА Новости и «Коммерсант», которые ознакомились с текстом письма, ограничение будет действовать 10 дней начиная с 20 марта. При этом отмечается, что оно продлится до «особых указаний» рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Запрет распространяется на все виды круп. «Коммерсант» отмечает, что в основном это затронет экспортеров риса, так как поставок гречки на иностранные рынки фактически нет.

О том, что власти России готовы ограничить экспорт продуктов первой необходимости, если их не будет хватать жителям страны, ранее говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов.