Власти РФ не будут проводить секвестр федерального бюджета на текущий год из-за коронавируса и падения цен на нефть

Российские власти не будут проводить секвестр федерального бюджета на текущий год в связи с коронавирусом и падением цен на нефть. Но расходы перераспределят с учетом приоритетов. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он напомнил, что секвестр — это «равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета примерно в такой же пропорции».

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что при текущих ценах на нефть Россия недополучит около 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов. По словам Кудрина, при такой оценке бюджету не хватит 500 миллиардов, остальное просто не поступит в Фонд национального благосостояния.