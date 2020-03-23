Главный инфекционист Ставрополья , которая заразилась коронавирусом в Испании, уволена

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, которая заразилась коронавирусом в Испании и по возвращении не соблюдала карантин, уволена. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сегодня стало известно, что в отношении Санниковой возбуждено уголовное дело по статьям о «Сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и о «Халатности».

Повторный анализ подтвердил наличие возбудителя коронавируса у Санниковой, которая после поездки читала лекции в Ставропольском медуниверситете и участвовала в совещаниях в минстерстве. Этот случай заболевания стал первым в Ставропольском крае.