Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту Airbus A330, который летит из Москвы во Владивосток

Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах. По его словам, самолет вылетел в 16:10 из Шереметьево. На его борту 239 пассажиров и 10 членов экипажа. Лайнер не стал менять маршрут, его посадка ожидается в 00:40. Ранее на электронную почту аэропорта поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на девяти самолетах. Восемь из них благополучно приземлились. В ходе проверки никаких взрывных устройств не обнаружено. Сейчас завершается рейс Иркутск — Москва, его прибытие ожидается примерно через 20 минут.

