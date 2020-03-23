Депутат: Указ мэра Москвы Собянина о самоизоляции пенсионеров старше 65 лет носит рекомендательный характер

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции пенсионеров старше 65 лет носит рекомендательный характер. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.

«Насколько я понимаю тот указ, который подписал мэр, носит рекомендательный характер. По тем обстоятельствам, когда люди могут и не работают. Для того чтобы компенсировать те расходы, которые они в связи с этим могут понести, им выплачивается эта сумма. У нас достаточно много неработающих пенсионеров», — сказала она.

Депутат добавила, что пенсионеры, работающие по договору и не имеющие возможности уйти в оплачиваемый отпуск, не обязаны выполнять указ мэра.

«Меры предложены для тех пенсионеров, которые могут их выполнять в этой ситуации. А все остальные, находясь в зоне риска, они рискуют», — заключила Л.Стебенкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан оставаться дома с 26 марта по 14 апреля, выходить на улицу предписано только в случае крайней необходимости. Для компенсации дополнительных расходов гражданам, относящимся к этой категории, будет выплачено 4000 руб. Изменения вносятся в указ «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта.