Путин призвал нарастить объемы производства, чтобы обеспечить граждан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Владимир Путин призвал нарастить объемы производства, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Об этом президент сказал во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантурровым. Речь идет о приборах и медицинской технике для подразделений служб, которые работают с группами риска. Глава государства попросил регулярно докладывать ему о ходе реализации поручения.

