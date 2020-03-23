ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса

Число заразившихся в мире превысило 300 тысяч. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, эта проблема затронула почти все страны. Он призвал страны «двадцатки» проявить солидарность в борьбе с эпидемией. Гебрейесус обратил внимание на дефицит медицинских защитных средств, призвав к «политической координации на глобальном уровне».