В газете «Ведомости» сменится главный редактор

Об этом стало известно вскоре после того, как было объявлено о новых собственниках издания.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» уже завтра станет Андрей Шмаров. Он известен прежде всего как один из основателей журнала «Эксперт». Шмаров также работал научным редактором в «Коммерсанте», ведущим на «Дожде» и был гендиректором издания «Сноб». Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.

Сейчас должность главного редактора «Ведомостей» занимает Илья Булавинов. Сама газета пишет, что он поможет Шмарову и Кацману войти в курс дел. Уход Булавинова связан с истечением его годового контракта, который подходит к концу 23 апреля. Оставаться на своей должности журналист не захотел.

На минувшей неделе стало известно, что у «Ведомостей» сменились собственники – покупателями газеты стали глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

Утвердить кандидатуру Шмарова в качестве главного редактора должен совет директоров, который соберут новые владельцы «Ведомостей» после окончательного закрытия сделки.