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Эксклюзив Эха 19:00, 23 марта 2020

Мундепутат сообщил о подделке документов по уровню радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды

Муниципальный депутат района «Печатники» Сергей Власов сообщил о подделке документов по уровню радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Радон» (предприятие специализируется на обращении с радиоактивными отходами – Э.М.) предоставил все документы, которые у них есть, все акты, буквально пару дней назад. Вчера, просматривая документы, мы обнаружили самый главный наш акт, от которого началось все наше противодействие стройке на радиоактивном могильнике, акт от 30 апреля 2019 года. В нем вместо 61,4 микрозиверт написано 6,14 микрозиверт, что в десять раз уменьшает величину радиоактивного фона, который зафиксирован. Это было написано на первом листе акта, а на втором наши подписи, то есть первый лист подменили", — сказал он.

С.Власов отметил, что, по его мнению, активистам следует подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по подлогу.

Жители Москвы борются против строительства участка Юго-Восточной хорды около Московского завода полиметаллов. По утверждению экологов, там находится радиационно загрязнённая территория, представляющая потенциальную опасность для горожан.



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