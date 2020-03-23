В Москве СК начал процессуальную проверку из-за фейков о числе заболевших коронавирусом

В Москве Следственный комитет начал процессуальную проверку из-за фейков о числе заболевших коронавирусом. Как сообщается на сайте ведомства, проверка проходит по статьям об «искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и о «клевете о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих». Другие подробности не приводятся.

Сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверной информации в условиях борьбы с коронавирусом может быть ужесточена вплоть до уголовной. Между тем, Роскомнадзор отчитался, что все СМИ и соцсети, за исключением YouTube и Instagram, удалили фейки о коронавирусе.

Согласно официальным данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом и ни одного летального исхода. Из них 262 заболевших – в Москве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных в мире превысило 292 тысячи. Лидером остается материковый Китай (81 тысяча), на втором месте — Италия (59 тысяч), на третьем — США (32 тысячи). При этом, больше всего погибших в Италии (почти 5, 5 тысяч), Китае (около 3300) и Испании (свыше 1700).

Российское правительство оказалось более подготовленным к эпидемии коронавируса, нежели итальянцы. Такое мнение высказал Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. При этом, по его словам, гражданам не стоит забывать о собственных мерах безопасности. Рошаль также отметил, что не стоит паниковать, но больным на работу ходить не стоит, чтобы не распространять инфекцию.