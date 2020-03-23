Главы крупнейших нефтегазовых компаний собрались на совещание у министра энергетики Александра Новака

Одна из главных тем — поставки нефти в Белоруссию, передает «Интерфакс». Ранее несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что Россия может согласиться поставлять сырье в Белоруссию с премией к цене беспошлинных поставок в размере почти 16 долларов за тонну.