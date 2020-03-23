Один из основателей медиахолдинга «Эксперт» Андрей Шмаров займет должность и. о. главного редактора газеты «Ведомости»

Один из основателей медиахолдинга «Эксперт» Андрей Шмаров с завтрашнего дня займет должность и. о. главного редактора газеты «Ведомости». Редакционным директором станет Юрий Кацман. Об этом сообщили «Эху Москвы» в издании. Нынешний главный редактор газеты Илья Булавинов будет работать на своем посту до конца апреля. Он пообещал помочь новым руководителям войти в курс дел.