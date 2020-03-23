Объединенная сеть кинотеатров примет решение о закрытии залов после распоряжения федеральных органов власти

Объединенная сеть кинотеатров, в которые выходят «Кино Окко», «Синема-Парк и «Формула Кино», примет решение о закрытии кинозалов после соответствующего распоряжения федеральных органов власти, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе сети.

В соответствии с указом мэра Москвы запрещены любые досуговые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек. В воскресенье Минкультуры выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта.

Из-за короанвируса отменили показы и московские театры. Билетный рынок в России не сможет восстановиться даже после снятия карантина, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. В условиях карантина Театр имени Вахтангова сможет продержаться на собственном финансовом резерве максимум два месяца, — добавил Кирилл Крок.