Россия прорабатывает вопрос об эвакуации соотечественников из нескольких стран мира

Один из рейсов уже вылетел, в частности, из Марокко.

Для россиян, находившихся в африканской стране, был предоставлен лайнер Boeing 777-300 авиакомпании Azur Air. Планируется, что он прибудет в столичный аэропорт «Внуково» примерно через два часа. На борту вылетевшего из Касабланки самолета, как сообщили агентству ТАСС в российском посольстве в Марокко, находится около 500 человек. Это не только россияне, но и граждане СНГ.

В свою очередь, эвакуация соотечественников из Филиппин пройдет 26 марта. Об этом также сообщили в российской дипмиссии. На Филиппинах находится около 700 туристов из России, которые не могут покинуть республику из-за запрета на воздушное и морское сообщение между островами и столицей Манилой. Из Индии же эвакуация может произойти днем ранее, в среду. Для этого может быть выделен рейс авиакомпании «Аэрофлот». А в посольстве России в Словакии попросили покидающих республику соотечественников предоставить данные о себе до вторника: дипломаты объясняют это необходимостью составить план полетов вывозных чартерных рейсов.

Самостоятельно покидать зарубежные страны россиянам не рекомендуется, сказала в эфире «Эха» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она посоветовала воспользоваться специальной формой на сайте МИДа, подчеркнув, что это касается туристов, не пользовавшихся услугами турфирм.

Между тем из Сербии уже вывезено еще 118 россиян. Примерно столько же было эвакуировано из балканской республики чуть ранее. По словам дипломатов, в стране остается еще более ста соотечественников.

Тем временем, в Ассоциации туроператоров России рассказали агентству «Интерфакс», что компании получили предписание до вторника эвакуировать россиян с Кубы. Это связано с тем, что островное государство закрывает въезд в страну для иностранцев до конца апреля.